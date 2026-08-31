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Путин увеличил штат центрального аппарата ФСО до 812 человек

Путин увеличил штат центрального аппарата ФСО до 812 человек

Владимир Путин увеличил штат центрального аппарата ФСО на 27 человек — до 812 сотрудников. Это уже третье расширение ведомства за последние два года.

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