Филипп Киркоров требовал у Лады Дэнс родить ему ребенка

Лада Дэнс и певец Филипп Киркоров с теплотой вспоминают свое совместное сотрудничество. Несмотря на то, что с момента инцидента прошли годы, артисты не могут забыть то время, когда между ними пролетела искра.
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