То, о чем избегают говорить политики, всё активнее обсуждают в СМИ и на кухнях Утром 2 октября на всей территории России прошла проверка систем оповещения населения.
Внимание всем! Вяльбе, Журова и Валуев поспорили о ядерном ударе по Лондону
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Тихонов
Путин по "своим" в ландоне бить не будет, лучше пусть свои гибнут
Ответить
1 час.
Александр Ляшенко
"он и прячется в основном в Ново-Огарёво". а не истеришь ли ты Nikolay Stepanov?, "Только "царь" ничего не видел" а не провоцируешь ли ты, Nikolay Stepanov?, "мы пришли в никуда" а не вангшуешь ли ты Nikolay Stepanov?, "Народ уже устал слушать бред стратегов из гаражей, бродячих из подворотни и всякой диванной шелухи." а откуда ты сам то, Nikolay Stepanov?, "пока народ не сплотится и решит сам судьбу страны и нации." а под знаменем чего. народу объединяться. конкретные цели назвать тебе, Nikolay Stepanov, слабо?, "упыринная жидокремлевская власть ни к чему хорошему не приведёт." а какую власть, движение , представляешь ты,Nikolay Stepanov!
Ответить
51 мин.
Александр Ляшенко
Андрей Тихонов- трепло ЦИПСОшное!
Ответить
49 мин.
Свежие комментарии