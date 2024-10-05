Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 752 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Шилин
    Вот только Россия перестаёт кого то кормить и предлагает самим начать работать и зарабатывать, сразу твари бегут в ге...Посланец Пашиняна...
  • Владимир Алтайцев
    Баба с возу, кобыле легче.Посланец Пашиняна...
  • Александр Ляшенко
    Андрей Тихонов- трепло ЦИПСОшное!Внимание всем! Вя...

Внимание всем! Вяльбе, Журова и Валуев поспорили о ядерном ударе по Лондону

Внимание всем! Вяльбе, Журова и Валуев поспорили о ядерном ударе по Лондону

То, о чем избегают говорить политики, всё активнее обсуждают в СМИ и на кухнях Утром 2 октября на всей территории России прошла проверка систем оповещения населения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Тихонов
Путин по &quot;своим&quot; в ландоне бить не будет, лучше пусть свои гибнут
Ответить
1 час.
Александр Ляшенко
&quot;он и прячется в основном в Ново-Огарёво&quot;. а не истеришь ли ты Nikolay Stepanov?, &quot;Только &quot;царь&quot; ничего не видел&quot; а не провоцируешь ли ты, Nikolay Stepanov?, &quot;мы пришли в никуда&quot; а не вангшуешь ли ты Nikolay Stepanov?, &quot;Народ уже устал слушать бред стратегов из гаражей, бродячих из подворотни и всякой диванной шелухи.&quot; а откуда ты сам то, Nikolay Stepanov?, &quot;пока народ не сплотится и решит сам судьбу страны и нации.&quot; а под знаменем чего. народу объединяться. конкретные цели назвать тебе,  Nikolay Stepanov, слабо?, &quot;упыринная жидокремлевская власть ни к чему хорошему не приведёт.&quot; а какую власть, движение , представляешь ты,Nikolay Stepanov!
Ответить
51 мин.
Александр Ляшенко
Андрей Тихонов- трепло ЦИПСОшное!
Ответить
49 мин.

Картина дня

наверх