Внимание всем! Вяльбе, Журова и Валуев поспорили о ядерном ударе по Лондону

Александр Ляшенко

"он и прячется в основном в Ново-Огарёво". а не истеришь ли ты Nikolay Stepanov?, "Только "царь" ничего не видел" а не провоцируешь ли ты, Nikolay Stepanov?, "мы пришли в никуда" а не вангшуешь ли ты Nikolay Stepanov?, "Народ уже устал слушать бред стратегов из гаражей, бродячих из подворотни и всякой диванной шелухи." а откуда ты сам то, Nikolay Stepanov?, "пока народ не сплотится и решит сам судьбу страны и нации." а под знаменем чего. народу объединяться. конкретные цели назвать тебе, Nikolay Stepanov, слабо?, "упыринная жидокремлевская власть ни к чему хорошему не приведёт." а какую власть, движение , представляешь ты,Nikolay Stepanov!