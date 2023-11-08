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В Польше предупредили Киев, что ждут покаяния за Волынскую резню, иначе членства в ЕС не видать

В Польше предупредили Киев, что ждут покаяния за Волынскую резню, иначе членства в ЕС не видать

Украина не получит одобрения Варшавы на вступление в Евросоюз, если Киев не покается за Волынскую резню и не позволит эксгумировать останки убитых тогда поляков, заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский.

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