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Спорт Уик-Энд

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Возможности ЦСКА и «Зенита» несопоставимы, а статистика очных противостояний за 5 лет равная. К тому же армейцы - самая молодая команда РПЛ

Возможности ЦСКА и «Зенита» несопоставимы, а статистика очных противостояний за 5 лет равная. К тому же армейцы - самая молодая команда РПЛ

«Не попадаешь в створ, не забиваешь голы - твое преимущество превращается в пыль. Остальное лирика. Обидно уступать, но счет на табло - эту фразу от вчерашних соперников ЦСКА мы слышим регулярно.

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