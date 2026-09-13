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proavto21

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BAIC BJ60: рамный внедорожник калининградской сборки выходит на российский рынок

BAIC BJ60: рамный внедорожник калининградской сборки выходит на российский рынок

Когда речь заходит о по-настоящему серьёзных автомобилях, способных без лишних церемоний съехать с асфальта и продолжить движение там, где заканчиваются привычные маршруты, выбор в нашей стране постепенно перестаёт быть очевидным.

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