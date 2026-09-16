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Юрист Жорин: жена солиста "Иванушек" Яковлева может заявить права на наследство

Юрист Жорин: жена солиста "Иванушек" Яковлева может заявить права на наследство

Адвокат Сергей Жорин рассказал «Газете.Ru», что жена солиста «Иванушек International» Олега Яковлева Александра Куцевол может заявить права на наследство, если родственникам певца не удастся признать брак недействительным.

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