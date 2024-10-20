Увеличить свою пенсию: россиянам рассказали об одном способе

Россияне имеют возможность увеличить размер пенсии более чем на треть, продолжив трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста.
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