Ушел из жизни народный артист РСФСР Владимир Гуляев

24 февраля скончался советский и российский актер, режиссер, театральный художник и театральный деятель, народный артист РСФСР и лауреат Государственной премии РСФСР имени Станиславского в 1983-м Владимир Гуляев.
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