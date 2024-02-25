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Ушел из жизни народный артист РСФСР Владимир Гуляев

Ушел из жизни народный артист РСФСР Владимир Гуляев

24 февраля скончался советский и российский актер, режиссер, театральный художник и театральный деятель, народный артист РСФСР и лауреат Государственной премии РСФСР имени Станиславского в 1983-м Владимир Гуляев.

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