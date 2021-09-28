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Тише едешь — дальше будешь: танковая подвеска

Тише едешь — дальше будешь: танковая подвеска

Когда речь заходит о танках, мы представляем орудие, броню, грохот выстрелов, но точно не ходовую. Однако мало кто знает, что в свое время именно из-за этого агрегата многие экспериментальные модели бронетехники так и не пошли в производство.

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