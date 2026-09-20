Что изменит текущая выборная кампания на Среднем Урале

Проявили ли себя новые политические тенденции? А может пора говорить о смене поколений в политике Среднего Урала?Проявили ли себя новые политические тенденции? А может пора говорить о смене поколений в политике Среднего Урала? С 18 по 20 сентября свердловчане одновременно выбирают депутатов Госдумы, Законодательного собрания Свердловской области, а также представителей местных дум в нескольких муниципалитетах.
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