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Бизнес журнал. Урал

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Что изменит текущая выборная кампания на Среднем Урале

Что изменит текущая выборная кампания на Среднем Урале

Проявили ли себя новые политические тенденции? А может пора говорить о смене поколений в политике Среднего Урала?Проявили ли себя новые политические тенденции? А может пора говорить о смене поколений в политике Среднего Урала? С 18 по 20 сентября свердловчане одновременно выбирают депутатов Госдумы, Законодательного собрания Свердловской области, а также представителей местных дум в нескольких муниципалитетах.

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