Что изменит текущая выборная кампания на Среднем Урале

Проявили ли себя новые политические тенденции? А может пора говорить о смене поколений в политике Среднего Урала?Проявили ли себя новые политические тенденции? А может пора говорить о смене поколений в политике Среднего Урала? С 18 по 20 сентября свердловчане одновременно выбирают депутатов Госдумы, Законодательного собрания Свердловской области, а также представителей местных дум в нескольких муниципалитетах.