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Регионы России

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IBM использовала квантовые вычисления для изучения FLiBe — перспективного материала для термоядерных реакторов

IBM использовала квантовые вычисления для изучения FLiBe — перспективного материала для термоядерных реакторов

Исследователи из Национальной лаборатории Министерства энергетики США Oak Ridge National Laboratory (ORNL), Cleveland Clinic и компании IBM впервые применили квантовые вычисления для моделирования девяти молекулярных конфигураций FLiBe — расплавленной соли из фтора, лития и бериллия.

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