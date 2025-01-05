Дизайнер Евгений Худорожков: "Я хочу сделать людей красивее"

«Наверное, я хочу сделать людей красивее, и когда я говорю это, я имею в виду не просто красиво одетыми», – заявил дизайнер и автор бренда одежды Евгений Худорожков в ходе подкаста Titania с Татьяной Ынсурэцелу, отмечает Noi.