Дизайнер Евгений Худорожков: "Я хочу сделать людей красивее"

«Наверное, я хочу сделать людей красивее, и когда я говорю это, я имею в виду не просто красиво одетыми», – заявил дизайнер и автор бренда одежды Евгений Худорожков в ходе подкаста Titania с Татьяной Ынсурэцелу, отмечает Noi.
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