Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Драп ВСУ за Днепр из всех областей: Почему на Украине запретили называть русских солдат «орками»?

Банковая пришла к выводу, что оскорблять армию России уже не в её интересах Украинский диктатор Зеленский принял решение урезать собственную «формулу мира» и выступить в Швейцарии на так называемом «саммите мира» только с малой ее частью.

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Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
Сандру блядь посаженная в Молдавии америкосами с паспортом румынки лучше уебать в Румынию . потому что ее будут судить
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17 час.
ninikooo Митусова
А Зеленский- это кто?!
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16 час.
Виктор Луговой
Да один шыбздик в майке цвета каки... Погоняло - Белый Нос.
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