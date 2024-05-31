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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Владимир Ефимов: более 46 тысяч цифровых паспортов сформировали для московских объектов капитального строительства

Владимир Ефимов: более 46 тысяч цифровых паспортов сформировали для московских объектов капитального строительства

Цифровые паспорта содержат информацию о бюджетных и внебюджетных объектах Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Ефимов Владимир Владимирович.

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