Экстренное обращение губернатора Белгородской области оказалось фейком

Власти Белгородской области завили об атаке хакеров на несколько электронных сервисов.По данным регионального министра цифрового развития Сергея Четверикова, сразу несколько электронных сервисов правительства Белгородской области подверглись атаке.
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