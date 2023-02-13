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Рейтинг детских городских поликлиник впервые опубликовали в Москве

Рейтинг детских городских поликлиник впервые опубликовали в Москве

В Москве впервые опубликовали рейтинг детских городских поликлиник, который поможет понять, насколько медучреждения соответствуют вектору развития столичного здравоохранения и ценностям, которые сформированы сообществами медиков и пациентов.

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