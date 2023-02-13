Рейтинг детских городских поликлиник впервые опубликовали в Москве

В Москве впервые опубликовали рейтинг детских городских поликлиник, который поможет понять, насколько медучреждения соответствуют вектору развития столичного здравоохранения и ценностям, которые сформированы сообществами медиков и пациентов.
В Москве впервые опубликовали рейтинг детских городских поликлиник, который поможет понять, насколько медучреждения соответствуют вектору развития столичного здравоохранения и ценностям, которые сформированы сообществами медиков и пациентов.
Свежие комментарии