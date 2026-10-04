Во Франции 24 учебных заведения подожгли или разгромили в ходе протестов

Во Франции во время масштабных протестов старшеклассников разгромили или подожгли 24 учебных заведения, заявил министр национального образования Эдуар Жеффре.
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