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У Капитолия задержали мужчину с двумя бутылками горючего вещества и бумагами для Конгресса

У Капитолия задержали мужчину с двумя бутылками горючего вещества и бумагами для Конгресса

В Вашингтоне правоохранители задержали у Капитолия мужчину, у которого при себе имелись две бутылки горючего вещества, а также бумаги, которые, по его словам, он собирался передать конгрессменам, сообщает телеканал CBS News.

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