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В России призвали запретить западных супергероев на детских мероприятиях

В России призвали запретить западных супергероев на детских мероприятиях

Министру культуры РФ Ольге Любимовой предложили рассмотреть вопрос о разработке рекомендаций по проведению детских массовых мероприятий и запрете на использование западных персонажей и супергероев на таких праздниках.

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