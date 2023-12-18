В России призвали запретить западных супергероев на детских мероприятиях

Министру культуры РФ Ольге Любимовой предложили рассмотреть вопрос о разработке рекомендаций по проведению детских массовых мероприятий и запрете на использование западных персонажей и супергероев на таких праздниках.
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