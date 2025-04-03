Зеленым мылом отмыли скульптуры и ели на площади Ленина в Новосибирске

Хвойные деревья привели в порядок на площади Ленина в рамках подготовки к летнему сезону. Как сообщили в мэрии Новосибирска, такие сезонные работы в городских парках и скверах необходимы, чтобы смыть с хвои остатки зимних загрязнений: пыли, грязи и выхлопных газов.
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