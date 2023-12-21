Рецепты вторых блюд 8

Запеканка с тыквой Запеканка из тыквы с рисом очень вкусная. Я готовлю ее к завтраку. тыква, яйца, сахар, рис, масло сливочное, орех, цедра лимона, ваниль, соль Куриная печень с черносливом и луком Вкусная жареная куриная печень для взрослых, потому что готовим ее с вином и коньяком.