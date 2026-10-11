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Орловские новости

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В Туле дубль «Арсенала» играет с «Орлом»

В Туле дубль «Арсенала» играет с «Орлом»

В Туле начался матч между дублем местного «Арсенала» и «Орлом». Игра проходит на стадионе «Академии Арсенала».

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