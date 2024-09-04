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Царьград

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Элтон Джон рассказал, что частично ослеп после болезни

Элтон Джон рассказал, что частично ослеп после болезни

Певец столкнулся с тяжёлыми последствиями болезни, но всё ещё надеется выздороветь.Известнейший британский музыкант Элтон Джон признался, что перенёс тяжёлую болезнь, из-за которой наполовину ослеп.

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