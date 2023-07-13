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Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: Россия удерживает оборону от Клещеевки до Курдюмовки

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: Россия удерживает оборону от Клещеевки до Курдюмовки

Село Клещеевка под Артемовском в ДНР осталось под контролем российских сил. Бойцы удерживают оборону от этого населенного пункта до поселка городского типа Курдюмовка, объявил в эфире «Соловьев live» командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

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