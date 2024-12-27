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WhatsApp может быть заблокирован в России. Вероятность этого высока

На недавнее решение Роскомнадзора о внесении мессенджера WhatsApp в реестр организаторов распространения информации депутаты Госдумы отреагировали рядом заявлений, свидетельствующих о том, что этот популярный интернет-ресурс может быть заблокирован.

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