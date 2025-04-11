На премии «Оскар» начнут награждать каскадеров

Официальное заявление об учреждении этой награды запланировано на 2027 год.По данным портала Deadline, на грядущей церемонии вручения «Оскара», одной из наиболее значимых кинопремий в мире, появится новая категория — награда за выдающиеся достижения в области трюкового искусства.