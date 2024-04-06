"Наливайки" под присмотром и новый срок пересдачи на водительские права: законы апреля

Какие законодательные сюрпризы несёт нам второй месяц весны «Наливайкам» здесь не место С начала апреля регионы получили право ограничивать и полностью запрещать торговлю алкоголем в ресторанах, барах, кафе, буфетах, которые действуют в многоквартирных жилых домах.