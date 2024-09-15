«Венчаться сразу или подождать до старости?»: батюшка о церковном браке

Венчание – что это? Дань моде или серьезный шаг в жизни православного человека? Кому можно венчаться, а кого Церковь не благословит? Почему венчаться нужно сразу, зарегистрировав брак в ЗАГСе, а не ждать несколько лет, уживутся молодые или нет? На вопросы «Татар-информа» ответил казанский священник иерей Александр Ермолин.