Попович: «Метод проведения реформы высшего образования, похоже, взрывает национальную систему образования»

Бывший министр образования Корнелиу Попович опубликовал сообщение в социальных сетях, в котором говорит, что создается впечатление, что выбранный властями метод реализации реформы высшего образования взорвет национальное образование и науку.
Бывший министр образования Корнелиу Попович опубликовал сообщение в социальных сетях, в котором говорит, что создается впечатление, что выбранный властями метод реализации реформы высшего образования взорвет национальное образование и науку.
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