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В Перми суд вынес приговор подростку за слив интимного видео со школьницей

В Перми суд вынес приговор подростку за слив интимного видео со школьницей

Добрянский суд Перми вынес вердикт 17-летнему местному жителю. Юноше были предъявлены обвинения в принуждении к половой связи несовершеннолетней девушки, а также в распространении порнографических материалов в Сети.

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