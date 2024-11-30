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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шестеркин проиграл 4-й матч подряд, отбив 32 из 34 бросков «Филадельфии». У него 9 поражений в 17 играх

Вратарь «Рейнджерс» отразил 32 броска из 34 в игре чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (1:3). Третий гол «Флайерс» забили в пустые ворота на 60-й минуте.

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