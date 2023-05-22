Нижегородцев приглашают к участию в IX Международном форуме бизнеса и власти «Неделя российского ритейла»

Жители Нижегородской области могут принять участие в IX Международном форуме бизнеса и власти «Неделя российского ритейла», который пройдет с 30 мая по 2 июня 2023 года в конгресс-центре ЦМТ Москвы.
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