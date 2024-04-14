Захарова: Россия предупреждала, что Берн теряет доверие как посредник

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия предупреждала швейцарскую сторону о потере Швейцарией доверия в качестве международного посредника из-за действий Берна.
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