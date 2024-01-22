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Трамп назвал Хейли "поджигательницей войны"

Трамп назвал Хейли "поджигательницей войны"

REUTERS/Brendan McDermid Бывший лидер США Дональд Трамп назвал свою соперницу в кандидаты на президентские выборы от республиканцев Никки Хейли "поджигательницей войны" и частью "больного политического класса".

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