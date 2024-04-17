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Петербургский дневник

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В Казахстане представят лучшие туристские предложения Петербурга

В Казахстане представят лучшие туристские предложения Петербурга

Выставка пройдет в Алматы С 24 по 26 апреля в Алматы пройдет Казахстанская международная выставка «Туризм и путешествия» KITF-2024, на которой делегация Петербурга представит многогранный туристский потенциал нашего города, сообщает пресс-служба Комитета по развитию туризма Смольного.

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