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Царьград

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Электрическая Lada Largus будет стоить дороже Tesla

Электрическая Lada Largus будет стоить дороже Tesla

В Ижевске стартовало массовое производство электрокаров "Ларгус". Цена - кусается."АвтоВАЗ" запустил серийное производство Lada e-Largus в столице Удмуртии.

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