Фигуристка Радионова назвала жестким и суровым вердикт CAS по Валиевой

Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Радионова в понедельник, 29 января, заявила, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о признании российской фигуристки Камилы Валиевой является действительно суровым и жестким.
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