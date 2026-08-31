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Царьград

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"Знали и ничего не делали?!": Убийца мальчика из Кабаново издевалась над кошками, потрошила игрушки на камеру – но мер никто не принял

"Знали и ничего не делали?!": Убийца мальчика из Кабаново издевалась над кошками, потрошила игрушки на камеру – но мер никто не принял

Самое страшное – после преступления осознать, что его можно было предотвратить. Вот и в громкой истории с убийством шестиклассника в подмосковном Кабаново появились поистине шокирующие подробности.

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