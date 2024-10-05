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Военное обозрение

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Экс-генсек НАТО Столтенберг: Украина сможет сохранить свою независимость, только уступив часть территорий

Экс-генсек НАТО Столтенберг: Украина сможет сохранить свою независимость, только уступив часть территорий

По мнению отставного чиновника, иного выбора у Киева нет.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Не могу взять в толк - почему это Зеля заводит разговоры по поводу территорий.  Донбасс и присоединившиеся территории - ВОЕННЫЕ ТРОФЕИ ( в конце концов. Даже, если не говорить, что это - российские территории с преимущественно русским населением). И ОНИ (эти территории) ДОБЫТЫ НА ПОЛЕ БОЯ В ЧЕСТНОМ ВОЕННОМ ПРОТИВОСТОЯНИИ!!!!!! Какой может быть разговор о том, чтобы их вернуть Украине.   КЛОУН ЕСТЬ КЛОУН. Он что решил, что здесь может быть принцип &quot;Поиграли, теперь - ОТДАЙ?&quot;... А ЛЮДИ?, СВИНЬЯ ТЫ, ЗЕЛЯ, ЖИДОВСКАЯ... ЛЮДИ, СЛОЖИВШИЕ ГОЛОВЫ ЗА ЭТУ ПОБЕДУ... ОНИ ЧТО? ПОСЛУЖИЛИ  ВАШЕМУ ЖИДОВСКОМУ ДЕЛУ (рветесь, суки, властвовать на  Украине, вместе с янки...), и все напрасно? Да как ты, смеешь, СУЧИЙ ПОТРОХ, ЗЕЛЯ, РОТ ОТКРЫВАТЬ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ? ПРОДАЛ ВУКРАИНУ, ПОГУБИЛ НАРОД, И ЖИВИ С ЭТИМ! НЕГОДЯЙ.
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