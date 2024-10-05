Экс-генсек НАТО Столтенберг: Украина сможет сохранить свою независимость, только уступив часть территорий

Evgenija Palette

Не могу взять в толк - почему это Зеля заводит разговоры по поводу территорий. Донбасс и присоединившиеся территории - ВОЕННЫЕ ТРОФЕИ ( в конце концов. Даже, если не говорить, что это - российские территории с преимущественно русским населением). И ОНИ (эти территории) ДОБЫТЫ НА ПОЛЕ БОЯ В ЧЕСТНОМ ВОЕННОМ ПРОТИВОСТОЯНИИ!!!!!! Какой может быть разговор о том, чтобы их вернуть Украине. КЛОУН ЕСТЬ КЛОУН. Он что решил, что здесь может быть принцип "Поиграли, теперь - ОТДАЙ?"... А ЛЮДИ?, СВИНЬЯ ТЫ, ЗЕЛЯ, ЖИДОВСКАЯ... ЛЮДИ, СЛОЖИВШИЕ ГОЛОВЫ ЗА ЭТУ ПОБЕДУ... ОНИ ЧТО? ПОСЛУЖИЛИ ВАШЕМУ ЖИДОВСКОМУ ДЕЛУ (рветесь, суки, властвовать на Украине, вместе с янки...), и все напрасно? Да как ты, смеешь, СУЧИЙ ПОТРОХ, ЗЕЛЯ, РОТ ОТКРЫВАТЬ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ? ПРОДАЛ ВУКРАИНУ, ПОГУБИЛ НАРОД, И ЖИВИ С ЭТИМ! НЕГОДЯЙ.