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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радулов – лучший хоккеист КХЛ в прошлом сезоне по версии журналистов. Шарипзянов – 2-й, Окулов – 3-й, Ткачев – 9-й («СЭ»)

«Спорт-Экспресс» провел голосование по определению лучшего хоккеиста в КХЛ по итогам прошлого сезона, в котором приняли участие 60 хоккейных журналистов, блогеров и комментаторов.

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