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На Алтае задержали мать и ее сожителя за регулярные издевательства над детьми

На Алтае задержали мать и ее сожителя за регулярные издевательства над детьми

Следователи установили факты истязания детей родителями, ранее привлекавшимися к административной и уголовной ответственностиМногодетная мать и ее сожитель из Шелаболихинского района Алтайского края были задержаны по делу о истязаниях над детьми.

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