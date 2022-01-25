На Алтае задержали мать и ее сожителя за регулярные издевательства над детьми

Следователи установили факты истязания детей родителями, ранее привлекавшимися к административной и уголовной ответственностиМногодетная мать и ее сожитель из Шелаболихинского района Алтайского края были задержаны по делу о истязаниях над детьми.
Следователи установили факты истязания детей родителями, ранее привлекавшимися к административной и уголовной ответственностиМногодетная мать и ее сожитель из Шелаболихинского района Алтайского края были задержаны по делу о истязаниях над детьми.
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