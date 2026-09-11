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Аргументы недели

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Ушёл из жизни Всеволод Богданов

Ушёл из жизни Всеволод Богданов

10 сентября 2026 года после тяжёлой и продолжительной болезни на 83-м году жизни скончался Всеволод Леонидович Богданов — советский и российский журналист, заслуженный работник культуры России, кавалер ордена Почёта, многолетний председатель и почётный председатель Союза журналистов России.

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