Ушёл из жизни Всеволод Богданов

10 сентября 2026 года после тяжёлой и продолжительной болезни на 83-м году жизни скончался Всеволод Леонидович Богданов — советский и российский журналист, заслуженный работник культуры России, кавалер ордена Почёта, многолетний председатель и почётный председатель Союза журналистов России.