Лидер АдГ Вайдель призвала депортировать военнообязанных украинцев

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель 13 сентября призвала депортировать из страны украинцев, прежде всего мужчин призывного возраста, прекратить военную помощь Киеву и потребовать от Украины возмещения уже потраченных средств.