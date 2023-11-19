Финляндия временно закрыла пятый КПП на границе с Россией

Вечером 18 ноября власти Финляндии временно закрыли еще один контрольно-пропускной пункт (Вартиус) на границе с Россией вследствие перегруженности, сообщил телеканал «360» со ссылкой на финское издание Yle.
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