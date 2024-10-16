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test mazurok

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❕Митрополит Тихон стал руководителем комиссии по сохранению историко-культурного

❕Митрополит Тихон стал руководителем комиссии по сохранению историко-культурного наследия в Совете при Президенте РФ «Указом Президента России Владимира Владимировича Путина от 15 октября 2024 года митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов Георгий Александрович) назначен руководителем межведомственной комиссии по направлению «Сохранение, использование и популяризация историко-культурного наследия, развитие культурно-познавательного туризма» Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству», — сообщается на странице митрополита в соцсети ВКонтакте.

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