❕Митрополит Тихон стал руководителем комиссии по сохранению историко-культурного наследия в Совете при Президенте РФ «Указом Президента России Владимира Владимировича Путина от 15 октября 2024 года митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов Георгий Александрович) назначен руководителем межведомственной комиссии по направлению «Сохранение, использование и популяризация историко-культурного наследия, развитие культурно-познавательного туризма» Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству», — сообщается на странице митрополита в соцсети ВКонтакте.