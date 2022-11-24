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Тест подсказки: российские врачи научились подбирать оптимальное лечение

Тест подсказки: российские врачи научились подбирать оптимальное лечение

Российским врачам стало проще подобрать лечение для пациентов. В стране развивается фармакогенетика — раздел медицинской генетики и фармакологии, изучающий наследственные основы вариантов эффекта лекарств и позволяющий предсказывать их безопасность.

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