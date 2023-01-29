Радиолокационная станция работает при любой погоде и определяет координаты беспилотников на расстоянии до 10 км Радиолокационную станцию для обнаружения дронов массой от 150 граммов создали специалисты Научно-исследовательского института вычислительных комплексов имени М.
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