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Мария Багреева: в первом полугодии в Москве выдали 23 тыс. семейных ипотек

Мария Багреева: в первом полугодии в Москве выдали 23 тыс. семейных ипотек

В январе–июне текущего года в Москве выдали 22,9 тыс. льготных кредитов по программе «Семейная ипотека» общей суммой около 214 млрд рублей, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

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