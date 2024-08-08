Мария Багреева: в первом полугодии в Москве выдали 23 тыс. семейных ипотек

В январе–июне текущего года в Москве выдали 22,9 тыс. льготных кредитов по программе «Семейная ипотека» общей суммой около 214 млрд рублей, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.