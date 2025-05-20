Марш на Сумы начат — ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ в Сумской области: Карта специальной военной операции на Украине на 20 мая 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваРоссийская армия продолжает уверенное наступление в северных направлениях специальной военной операции.
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